Calciomercato Inter, l’addio a Conte sblocca l’arrivo di Vidal

Arturo Vidal diventerà un giocatore dell’Inter nelle prossime ore. L’affare si sarebbe sbloccato proprio poco fa: l’intreccio di mercato

Pochissime ore ancora, poi Arturo Vidal riabbraccerà nuovamente Antonio Conte. Il guerriero cileno sarà a disposizione dello stesso allenatore nerazzurro nei prossimi giorni. Lo stesso tecnico leccese lo ha voluto a tutti i costi dopo la loro avventura condivisa alla Juventus. Proprio in quelle stagioni il centrocampista sudamericano è diventato il giocatore che tutti conosciamo, un vero e proprio motorino mortifero anche in zona di finalizzazione.

Calciomercato Inter, in arrivo Vidal: addio a Candreva

Nelle ultime ore come svelato da Sky Sport il Genoa sarebbe vicinissimo alla chiusura per Antonio Candreva, che dirà addio all’Inter. E proprio in quest’ottica Arturo Vidal potrebbe sbarcare a Milano a breve. Prima le cessioni, poi acquisti mirati, come ha rivelato poco fa lo stesso presidente Zhang in un’intervista rilasciata ai microfoni de “Il Corriere della Sera“.

Ancora un colpo entusiasmante per l’Inter che vuole colmare il gap con la Juventus a partire dalla prossima stagione. Vidal rappresenterebbe la ciliegina sulla torta per la formazione nerazzurra, che non vede l’ora di tornare in campo dopo la finale persa di Europa League.

Ancora poche ore, poi l’acquisto del centrocampista cileno sarà ufficiale.

