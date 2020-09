Calciomercato Inter, affare con Mourinho | Nome super!

Il mercato dell’Inter potrebbe prendere una piega inattesa: dalla Spagna rivelano come i nerazzurri siano interessati ad un gioiello di Mourinho

I nerazzurri stanno lavorando per portare due centrocampisti ad Antonio Conte. Il primo nome sembra essere quello di Arturo Vidal, che ricoprirà un ruolo da incursore e attende il via libera dall’Inter per sbarcare a Milano. Per il secondo rinforzo, invece, Marotta vuole mettere le mani su un top player assoluto. La pista che portava a Kanté sembra essersi complicata, con Lampard intenzionato a fare muro, ed i nerazzurri avrebbero in mente una nuova idea. L’Inter potrebbe fare un nuovo clamoroso affare con José Mourinho.

Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna | Interesse per Dele Alli

Il mercato dell’Inter potrebbe essere intrecciato a quello del Real Madrid. Nelle ultime ore si parla con insistenza crescente di un ritorno di Gareth Bale al Tottenham. Un’operazione avallata da José Mourinho, che sembra spingere verso l’uscita uno dei giocatori più importanti degli ‘Spurs’. Secondo ‘Todofichajes’, infatti, l’Inter sarebbe interessata a Dele Alli ed il Tottenham potrebbe lasciarlo partire in estate. L’affaire Bale è molto oneroso e richiederebbe uno sforzo importante del club londinese, che potrebbe fare dei sacrifici sul mercato.

Riuscire ad arrivare a Dele Alli non sarà un’impresa semplice per l’Inter. Il trequartista inglese, infatti, ha un contratto che lo lega al Tottenham fino al 2024 e, per questo, il club londinese ha grande forza in fase di trattativa. Gli ‘Spurs’ per Dele Alli vogliono almeno 60 milioni di euro: una cifra importante che riflette pienamente il valore del classe ’96. Dele Alli è uno dei migliori talenti del calcio britannico ed oltre all’Inter ci sarebbe anche il PSG.

