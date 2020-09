Calciomercato Inter, Conte pronto a salutarli | Tesoretto per il sogno Kante

Calciomercato Inter, Conte pronto a salutare gli esuberi in rosa: i nerazzurri preparano il tesoretto per Kante

L’Inter 2.0 di Conte e Marotta continua a lavorare senza sosta sul mercato, ma prima c’è da fare i conti con le cessioni. Tanti gli esuberi in casa nerazzurra, soprattutto a centrocampo. In primis, il rientrato Nainggolan, che continua a stuzzicare il PSG e tiene sulla corda i tifosi del Cagliari. Poi attenzione al futuro di Brozovic, mai entrato in sintonia con Conte e che potrebbe partire con la giusta offerta. E poi ci sono Gagliardini e Vecino, che potrebbero non rientrare più nei piani tecnici dell’Inter. Entrambi avrebbero molti estimatori in Serie A. Insomma, una serie di cessioni porterebbe un indotto (tra cartellini e ingaggi risparmiati) tale da consentire i nerazzurri un eventuale assalto a Kante, valutato dal Chelsea oltre 50 milioni di euro.

