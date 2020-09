Calciomercato Roma, svolta Milik | Agente in città!

Nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi definitivamente la trattativa che porterebbe Arkadiusz Milik a vestire la maglia della Roma e Dzeko alla Juventus.

Non è ancora arrivato il ‘sì’ definitivo di Arkadiusz Milik alla Roma. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, la situazione potrebbe però sbloccarsi nelle prossime ore. L’attaccante del Napoli andrebbe a guadagnare in giallorosso uno stipendio da circa 5 milioni di euro e sarebbe un titolare inamovibile. Dzeko andrebbe poi alla Juventus, che avrà il centravanti da affiancare a Ronaldo e Dybala. I bianconeri oggi ribadiranno il rifiuto a Milik di acquistarlo in questa sessione di mercato. La Roma resta dunque l’unica strada per il polacco. Al momento, David Pantak, agente di Milik, si trova a Roma, in un albergo della capitale, e nel pomeriggio incontrerà il club giallorosso: la Roma esporrà il progetto tecnico in cui l’ex Ajax è destinato a essere un vero e proprio punto fermo. Una situazione da top player, che al Napoli non ha mai vissuto.

