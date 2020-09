Andrea Pirlo avrebbe richiesto subito un innesto importante nel reparto offensivo della Juventus. Assalto al goleador, ma lui resta indeciso!

La Juventus continua a lavorare senza sosta per regalare un colpo in attacco al neo-tecnico bianconero Andrea Pirlo. Così il club bianconero starebbe sempre vagliando nuovi obiettivi ed opportunità davvero interessanti per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, Giroud resta indeciso

Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” Paratici avrebbe messo nel mirino Moise Kean: cresciuto nel vivaio della Juventus, non andrebbe ad occupare lo slot in caso di lista Uefa. L’alternativa resta sempre l’attaccante francese del Chelsea, Olivier Giroud, che non sarebbe così affascinato dall’idea di vestire la maglia bianconera appunto come riserva.

Così il club bianconero dovrebbe trovare una soluzione nelle prossime ore per trovare l’alternativa giusta agli attaccanti titolari di Andrea Pirlo. Inoltre, l’ariete francese sarebbe sempre nel mirino dell’Inter con Antonio Conte che lo vorrebbe avere in rosa come vice-Lukaku. Già a gennaio il suo trasferimento in Serie A sarebbe stato ad un passo.

Novità davvero interessanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, sempre molto attiva in ottica futura.

