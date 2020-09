Calciomercato Juventus, grande ritorno in Serie A | Duello con la big

Continua il lavoro certosino della Juventus in vista della prossima stagione. Sarebbe entrato nel mirino dei bianconeri un nuovo profilo: è derby

La Juventus continua a lavorare senza sosta per regalare al neo-tecnico bianconero Andrea Pirlo giocatori di assoluto valore per il reparto offensivo. Ancora pochi giorni, poi si tornerà in campo per la prima giornata del campionato di Serie A, ma il club torinese sarebbe sempre pronto all’assalto di talenti.

Calciomercato Juventus, duello con la Roma per El Shaarawy

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il club bianconero avrebbe messo gli occhi su El Shaarawy, finito nel mirino nuovamente della Roma. L’ex giallorosso potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza in Cina al Shanghai Shenhua visto che il suo obiettivo sarebbe quello di conquistare una maglia della Nazionale italiana in vista degli Europei.

La Juventus vorrebbe chiudere subito l’operazione scavalcando immediatamente il club capitolino. Così Pirlo potrebbe avere la meglio per il ritorno del talentuoso esterno offensivo, capace di essere una spina nel fianco per le difese avversarie.

Una nuova ipotesi di mercato davvero suggestiva per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Il club bianconero vuole rinforzarsi soprattutto in attacco.

