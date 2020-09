Oltre alla questione attaccanti, la Juventus lavora anche per il futuro: il talento nel mirino si allontana, possibile scambio con il Real Madrid

Il calciomercato inizia ad infiammarsi a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A. In casa Juventus però, un giovane talento nel mirino da tempo sembrerebbe sempre più lontano. Il Real Madrid offre lo scambio più soldi.

Calciomercato Juventus, Aouar si avvicina al Real Madrid: Mariano Diaz più soldi sul piatto

Proprio nella squadra che ha determinato la sua uscita dalla Champions League la Juventus punta il mirino. Infatti i bianconeri da tempo seguono con interesse il talento del Lione, Houssem Aouar. Sul talento francese però, non ci sarebbe solo la Juventus, ma anche il forte pressing del Real Madrid. Al momento a tenere lontane le pretendenti sarebbe stata la valutazione del calciatore intorno ai 60 milioni di euro, ma il Real Madrid sembrerebbe avere una soluzione.

Secondo quanto riportato dal sito ‘Defensa Central’, i ‘blancos’ avrebbero iniziato a fare sul serio per il gioiello di Rudi Garcia. Sul piatto la squadra della capitale spagnola sembrerebbe disposta a mettere Mariano Diaz, attaccante in uscita, più un conguaglio economico. Una proposta che potrebbe sicuramente suscitare l’interesse dei francesi. Qualora dovesse andare in porto, la Juventus vedrebbe così sfumare il giovane talento che in chiave futura potrebbe davvero dare tanto.

