Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna | Nuovo colpo dal Real

L’Inter è alla continua ricerca di un terzino sinistro, e dalla Spagna danno per fatto un clamoroso colpo dal Real Madrid.

Sono tanti i calciatori nel mirino dell’Inter per rinforzare la squadra. In particolare, dopo l’addio di Biraghi, Antonio Conte vorrebbe un altro terzino sinistro. L’arrivo di Kolarov potrebbe non bastare e i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Marcelo del Real Madrid. Potrebbe andar via Kwadwo Asamoah per far spazio al brasiliano.

Inter, vicino l’arrivo di Marcelo dal Real Madrid

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, l’Inter sarebbe molto vicina all’acquisto di Marcelo dal Real Madrid. Il terzino brasiliano è convinto di lasciare i Blancos e tentare un’ultima esperienza in Europa. Conte avrebbe già fatto sapere ad Asamoah di non voler più puntare su di lui e ha scelto Marcelo come futuro terzino titolare.

La sua carriera al Real Madrid sembra agli sgoccioli, visto che il suo posto da titolare è in bilico con Mendy che scalpita per essere impiegato sempre di più dal 1′. Anche la Juventus era molto interessata a Marcelo, ma stando alle informazioni di ‘Don Balon‘, l’Inter chiuderebbe l’operazione in questi giorni per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

