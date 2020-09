Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | Spunta il PSG!

L’Inter lavora per nuovi rinforzi ma presto potrebbe anche salutare i propri calciatori. Il Paris Saint-Germain si fa avanti per un big!

Si continua a lavorare in casa Inter in vista della nuova stagione per provare a superare i risultati raggiunti la scorsa stagione. I nerazzurri hanno sfiorato due titoli ma è mancato qualcosa per chiudere in bellezza sia in Serie A che in Europa League, per questo si lavora per rinforzare la rosa e colmare il gap con la Juventus.

Tra la fine dei prestiti e i nuovi acquisti ora la squadra è composta da troppi elementi e non sono da escludere delle cessioni. Anche Radja Nainggolan potrebbe essere tra i partenti e, secondo Telefoot, su di lui ci sarebbe l’interesse del Paris Saint-Germain che vorrebbe effettuare una nuova operazione in stile Florenzi.

L’obiettivo dei francesi dunque è provare a strappare il belga attraverso il prestito oneroso con diritto di riscatto.

