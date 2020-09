L’Inter continua a seguire con attenzione un obiettivo in Premier League, ma uno scambio con un altro club inglese potrebbe far saltare i piani nerazzurri

Giorni importantissimi in chiave mercato per le squadre di Serie A. In casa Inter, nonostante l’arrivo di Kolarov dalla Roma, si continua a monitorare un terzino dalla Premier League. Ad inserirsi però è un’altra squadra inglese, che potrebbe far saltare i piani di Antonio Conte con uno scambio.

Calciomercato Inter, Emerson Palmieri si allontana: il West Ham propone al Chelsea lo scambio con Rice

Il calciomercato dell‘Inter potrebbe subire un cambio di programma per quanto riguarda la fascia sinistra. Infatti i nerazzurri da tempo hanno messo gli occhi su Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, che nonostante l’arrivo di Kolarov il brasiliano continua ad essere un’obiettivo. A rovinare sorprendere la società interista però potrebbe essere inaspettatamente il West Ham.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito inglese ‘The Indipendent’, gli ‘hammers’ potrebbero mettere nel mirino Emerson Palmieri, proponendo uno scambio con il centrocampista Declan Rice, che piace molto alla squadra di Frank Lampard. Nonostante l’allenatore David Moyes voglia mantenere il centrocampista, lo scambio potrebbe prendere piede. Questo di conseguenza porterebbe l’Inter a veder sfumare l’obiettivo brasiliano inseguito da tempo. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per stabilire il futuro di Emerson Palmieri tra Premier League e Serie A.

