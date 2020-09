Calciomercato Inter, colpo stellare | Ecco il post Lautaro

L’Inter è pronta ad accelerare per il top player considerato l’erede ideale, nel calciomercato estivo, di Lautaro Martinez

Il futuro di Lautaro Martinez non è ancora definitivamente scritto e la dirigenza dell’Inter torna a pensare al possibile sostituto del ‘Toro’. Il calciomercato estivo dei nerazzurri può dunque rivelare ancora una sorpresa di spessore: caccia al top player, ecco il rinforzo richiesto da Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nome a sorpresa per Conte | Perisic nell’affare



LEGGI ANCHE >>>Inter, lascia il campo in amichevole col Lugano | Tegola per Conte!

Calciomercato Inter, super colpo se parte Lautaro: i dettagli

Un’idea che torna prepotentemente di moda in casa nerazzurra. L’Inter ci ripensa e spinge per Edinson Cavani. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, l’attaccante ex Psg sarebbe finito nuovamente in cima alla lista per rinforzare il reparto avanzato di Conte.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’uruguagio non ha ancora trovato l’accordo con nessun top club al quale è stato accostato, a causa delle importanti richieste salariali. In casa Inter, dunque, il nome di Cavani ritorna con forza ma solo in caso di addio di Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo in attacco | Torna di moda il pupillo di Conte!

Con il ‘Toro’ in uscita, la pista che porta all’ex Napoli può diventare realtà: Cavani in cima alla lista di Marotta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Lautaro-Inter: incontro in sede | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, arriva Vidal | La conferma del ds