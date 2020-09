Serie A, riapertura stadi e playoff | Gravina allo scoperto

Il presidente della FIGC, a margine del Consiglio Federale, ha parlato della riapertura degli stadi e della possibilità dei playoff: le parole di Gravina

Nella giornata di oggi si è tenuto il Consiglio Federale e, a margine dell’evento, il presidente della FIGC ha voluto affrontare diversi temi caldi. In particolare, Gravina ha parlato anche dei playoff: “Ne ho discusso con Infantino, è un’ipotesi alla quale lavoro da tempo. Ci sono troppi impegni e quando una gara viene rinviata si entra in difficoltà. I playoff sono una possibilità, un’idea sulla quale penso di poter trovare condivisione. Io ho espresso la mia idea per rinnovare un prodotto che ormai è superato e non appetibile. Bisogna confrontarsi e creare un progetto soddisfacente per tutti”.

Serie A, Gravina su playoff e stadi: “Dopo le scuole, la riapertura degli stadi”

Il presidente Gravina non ha affrontato solamente il tema del playoff, ma ha parlato anche della possibilità di riaprire gli stadi italiani ai tifosi. “Con il Premier Conte abbiamo condiviso un percorso: prima la scuola, poi se dovessero esserci risultati positivi, la riapertura degli stadi sarà naturale. Anche per premiare il senso di responsabilità mostrato dal mondo del calcio”.

