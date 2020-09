Inter, lascia il campo in amichevole col Lugano | Tegola per Conte!

Durante il match amichevole tra Inter e Lugano è uscito dolorante dal campo il gioiellino di Antonio Conte: infortunio alla spalla e out dopo 20′

Tanta ansia per Antonio Conte e per l’intera tifoseria dell’Inter. Nicolò Barella è uscito anzitempo dal terreno di gioco durante il test amichevole contro il Lugano. Il calciatore, infatti, è finito a terra dopo uno scontro di gioco. Le smorfie di dolore sul suo volto hanno allertato lo staff medico nerazzurro, che è intervenuto sul campo medicandolo al braccio destro. Si tratta di una forte contusione alla spalla e al braccio per Barella, che non ha quindi voluto rischiare preferendo uscire dal campo al minuto 20 del match.

Inter, per Barella esami strumentali nei prossimi giorni

Le sue condizioni saranno in ogni caso da valutare. E’ quindi piuttosto probabile che nei prossimi giorni arrivino esami strumentali per chiarire le condizioni del centrocampista, pupillo del tecnico salentino. Per Antonio Conte una tegola, ma si può ancora sperare nel meglio. Del resto la decisione di uscire fuori dal campo è stata una sorta di misura precauzionale da parte dello stesso calciatore, che non se l’è sentita di mettere a rischio la propria condizione a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.

Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli sull’infortunio di Barella, dunque, la cui assenza dal terreno di gioco potrebbe, fortunatamente, non durare troppo a lungo.

