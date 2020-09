Calciomercato, offerto al Milan | Spunta l’ex obiettivo

Importanti novità per quanto riguarda il calciomercato rossonero. Top player offerto al Milan: può arrivare dalla Spagna

In attesa di tornare in campo nel posticipo della prima giornata di Serie A 2020/21, a San Siro contro il Bologna, in casa rossonera a tenere banco è il calciomercato. Spunta un’inattesa pista per la mediana del Milan, con una vecchia conoscenza proposta alla società di via Aldo Rossi: lo scenario.

Calciomercato, Simeone lo offre al Milan: colpo da Madrid!

Un’idea che potrebbe rappresentare una sorpresa in casa rossonera. Il ‘Cholo’ Simeone ha in mente di sfoltire la rosa del suo Atletico e avrebbe proposto il cartellino di Hector Herrera al Milan. Il messicano, ex Pachuca e Porto, era stato vicino a vestire il rossonero prima di firmare da svincolato con i ‘Colchoneros’ la scorsa estate.

Herrera non ha convinto pienamente, nonostante 30 presenze, 1 rete e 2 assist stagionali. Ecco perchè può tornare fortemente di moda per il centrocampo di Pioli, viste anche le difficoltà a chiudere la trattativa con il Chelsea per Bakayoko.

Il 30enne di Tijuana, dunque, ritorna fortemente nell’orbita rossonera: assist di Simeone, valutazioni in corso in casa Milan.

