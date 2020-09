Calciomercato Juventus, novità Suarez | La mossa di Koeman

Si infiamma il mercato della Juventus che va a caccia di un nuovo bomber. In arrivo novità dalla Spagna: c’è la mossa di Koeman per Suarez

Si potrebbe presto entrare nella fase calda delle trattative per l’attaccante della Juventus. I bianconeri lavorano ormai da quasi un mese per portare a Torino un nuovo bomber e nel frattempo hanno sistemato la situazione di Gonzalo Higuain, che lascerà in maniera definitiva l’Italia per trasferirsi in America all’Inter Miami.

Ora nella rosa della ‘Vecchia Signora’ non è presente nessuna prima punta all’infuori di Cristiano Ronaldo, che comunque preferisce giocare come ala, o Paulo Dybala che non ha le caratteristiche del bomber richiesto dal tecnico Andrea Pirlo. Sembra ormai certo che la battaglia sarà tra Luis Suarez ed Edin Dzeko.

Calciomercato Juventus, Suarez potrebbe essere convocato per la sfida con il Girona

Se nei giorni scorsi sembrava in vantaggio l’uruguaiano, da ieri sera la sua pista sembrerebbe essere indietro rispetto a quella di Dzeko. La Roma sta provando a chiudere Arkadiusz Milik e così facendo accetterebbe più facilmente eventuali offerte per il bosniaco.

Per quanto riguarda Suarez, inoltre, potrebbe arrivare una novità a sorpresa. Secondo quanto riportato dal giornale ‘EsportsRAC1’, infatti, il ‘Pistolero’ potrebbe essere convocato dal tecnico Koeman per l’amichevole di domani contro il Girona: questo perché non si è ancora sbloccata la trattativa per il suo addio.

Dal portale iberico fanno comunque sapere che l’intenzione di Suarez sarebbe quella di salutare il Barcellona ma solo alle sue condizioni.

