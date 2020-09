Il grande obiettivo della Juventus è destinato a sfumare. Dalla Spagna, arrivano conferma sul mancato arrivo di Luis Suarez a Torino.

È stata una vera e propria ‘telenovela’ di mercato, quella consumatasi tra la Juventus e Luis Suarez. Una ‘telenovela’ destinata però all’epilogo peggiore.

Dopo più di un mese di trattativa, i Campioni d’Italia sono pronti a dire addio al loro grande obiettivo di mercato. Tegola pesante ma non irrimediabile per la formazione di Andrea Pirlo, pronta a virare velocemente sull’altro profilo lungamente rincorso, Edin Dzeko, sul quale nelle ultime ore è stata registrata un’accelerata definitiva da parte dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, RAC1 conferma: “Suarez ha detto no ai bianconeri”

Ormai ai margini del Barcellona, Luis Suarez continua a cercare una nuova sistemazione in questa finestra di mercato. Dalla Spagna però, danno ormai per certo il suo ‘rifiuto’ alla soluzione bianconera.

A rilasciare la ‘bomba’ di giornata è RAC1, principale radio della Catalunya, molto vicina all’ambiente blaugrana. L’emittente catalana ha fatto sapere, durante la sua programmazione pomeridiana, la scelta definitiva di Luis Suarez circa il suo approdo alla Juve.

Il ‘pistolero’, avrebbe dichiarato di non voler accettare la proposta della Juventus. Causa principale del mancato approdo dell’uruguaiano a Torino, il ritardo nelle pratiche burocratiche per acquisire la doppia nazionalità italiana. L’uruguaiano non potrà raggiungere la doppia nazionalità prima del 6 ottobre (necessaria per giocare la fase a gironi di Champions League) e dunque starebbe valutando altre opzioni di mercato.

La Juventus e Suarez sono quindi pronti a dirsi addio, dopo un lungo ed estenuante corteggiamento.

