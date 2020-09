Calciomercato Juventus, addio a un passo | Pronta la proposta

Si continua a lavorare sul calciomercato in casa Juventus e potrebbe esserci presto un nuovo addio. Pronta la proposta della società

La Juventus continua a lavorare per sistemare la rosa e chiudere per nuovi colpi di calciomercato sia in entrata che in uscita. Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l’avventura di Sami Khedira con la maglia bianconera: dopo Matuidi e Higuain potrebbe arrivare presto un nuovo addio.

Secondo quanto riportato da Goal.com, la società starebbe lavorando per risolvere il contratto del tedesco e starebbe per mettere sul piatto una nuova proposta che ritengono sia quella giusta per arrivare all’accordo definitivo.

Khedira ormai non fa più parte del progetto e se dovesse restare farebbe panchina per tutto l’anno, sicuramente non sarebbe una sensazione piacevole.

