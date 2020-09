Oltre al tanto agognato centravanti, la Juventus continua a sondare nuovi profili per il reparto offensivo. Nella lista dei desideri, il talento del Chelsea.

Ore decisive per conoscere il nuovo numero 9 della Juventus. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, come ha lasciato intendere in più occasioni, è ansioso di conoscere il suo nuovo centravanti. L’obiettivo per l’ex centrocampista della nazionale è quello di inserire il prima possibile il neo acquisto nei dettami tattici della squadra, in vista dell’esordio in campionato domenica sera contro la Sampdoria.

Oltre alla prima punta, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ prosegue la ricerca di un’alternativa offensiva, in grado di far rifiatare i titolatissimi durante i molteplici impegni che attendono la Juve in stagione.

Calciomercato Juventus, in attacco si punta Hudson-Odoi del Chelsea. Sul giovane, forte interesse del Bayern Monaco

La Juventus prosegue nella volontà di rinforzare l’organico a disposizione di Andrea Pirlo, offrendo valide alternative in ogni reparto del campo. Per l’attacco, oltre alla tanto agognata prima punta, il tecnico gradirebbe una giovane alternativa in grado di coprire diversi ruoli nell’arco offensivo.

Oltre all’ex Moise Kean, nelle ultime ore la Juventus è tornata alla carica per Callum Hudson-Odoi, attaccante del Chelsea e della nazionale inglese. La mega campagna acquisti del Chelsea, con gli arrivi in attacco di Werner, Ziyech e Kai Havertz, rischiano di ridurre drasticamente l’ultizzo del classe 2000 da parte di Frankie Lampard.

I londinesi sarebbe quindi pensando al sacrificio dell’attaccante di origine ghanesi, nel tentativo di rifinanziare parte degli onerosi acquisti. La richiesta del Chelsea si aggirerebbe sui 38 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dalle parti della Continassa. Per convincere gli inglesi, la Juventus è pronta ad imbastire uno scambio di mercato, inserendo nella trattativa uno tra Ramsey e Douglas Costa.

I bianconeri devono inoltre guardarsi le spalle da un’altra pretendente di Hudson-Odoi, il Bayern Monaco. I freschi Campioni d’Europa sono alla ricerca di un vice Sané, soprattutto dopo il mancato riscatto di Ivan Perisic dall’Inter. Le disponibilità per i bavaresi di certo non mancano, rendendo alquanto complicata la trattativa per la Juventus.

