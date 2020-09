Calciomercato Juventus, non solo Dzeko | Scambio con la Roma

Contatti costanti tra la Juventus e la Roma per Edin Dzeko, ma non solo. Idea di scambio davvero entusiasmanti tra i due club italiani

Edin Dzeko sarebbe diventata l’alternativa a Luis Suarez per quanto riguarda il prossimo colpo in attacco della Juventus. L’attaccante bosniaco potrebbe vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione, ma con la Roma ci sarebbe in ballo anche uno scambio davvero avvincente.

Calciomercato Juventus, possibile scambio Under-Douglas Costa

Cengiz Under ormai sta vivendo da mesi da separato in casa non venendo mai schierato da titolare da Fonseca. Il talento turco sarebbe stato vicinissimo al Napoli, ma anche la Juventus avrebbe pensato a lui per rinforzare il reparto offensivo.

E così l’idea di scambio con il brasiliano Douglas Costa potrebbe accontentare le parti coinvolte per un’operazione entusiasmante. Entrambi i giocatori, di piede mancino, prediligono di partire a destra per poi accentrarsi diventando mortiferi in zona di finalizzazione. I contatti tra i due club italiani ci sono stati nei giorni scorsi, mentre nelle ultime ore è tornato alla carica l’Hertha Berlino per il talentuoso giocatore turco.

I contatti tra i due top club d’Italia sono diventati davvero costanti con l’obiettivo di trovare un accordo nei prossimi giorni per completare le varie operazioni di mercato.

