Calciomercato Juventus, agente di Dybala in Italia | I dettagli

Dopo una stagione straordinaria di Paulo Dybala, la Juventus lavora per provare a rinnovare il suo contratto: l’agente è arrivato a Torino e non si escludono incontri

Può essere una giornata decisiva per il futuro di Paulo Dybala, che ha un contratto in scadenza con la Juventus nel 2022. La società sta lavorando ormai da diversi mesi per rinnovare e non ritrovarsi beffati nella prossima estate ma sembrerebbe esserci ancora una leggera differenza tra domanda e offerta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la Premier su Ramsey | Controfferta Paratici

La ‘Joya’ ha stupito in questi mesi e pur siglando poche reti ha vissuto una grande annata diventando quindi un calciatore imprescindibile per i bianconeri. Andrea Pirlo ha già escluso una sua cessione in questo mese ma resta comunque da risolvere la questione legata al rinnovo. In queste ore, come riporta Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport, l’agente dell’argentino Jorge Antun è arrivato a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal arriva in Italia | Le ultime

Calciomercato Juventus, agente di Dybala a Torino insieme alla madre: per ora nessun summit

Un’ulteriore conferma del suo sbarco in Italia arriva dal sito Calciomercato.it, che rivela che insieme al procuratore Jorge Antun è presente anche la madre di Paulo Dybala. La motivazione ufficiale però pare essere una semplice visita per risolvere questioni personali e professionali del giocatore, almeno per ora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a un passo | Pronta la proposta

Ad oggi infatti non sono previsti summit con la società bianconera, che non era neanche a conoscenza del viaggio di Antun, ma il soggiorno del procuratore dovrebbe essere lungo e dunque non si escludono degli incontri nei prossimi giorni o nelle prossime settimane per definire la situazione.

Nulla di sicuro, ma la trattativa legata al possibile rinnovo di Dybala potrebbe entrare nel vivo a brevissimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘vendetta’ Marotta | Assalto all’ex Roma

Calciomercato Juventus, non solo Dzeko | Scambio con la Roma