Non solo in entrata, Juventus al lavoro anche per sfoltire l’organico e fare cassa. Paratici prova lo sprint per quattro cessioni da 80 milioni complessivi

In attesa di novità sul fronte Suarez tra esame e rilascio passaporto, con Dzeko (il preferito di Pirlo) a rappresentare sempre la prima alternativa, la Juventus lavora anche sul fronte uscita. C’è da sfoltire l’organico, liberandosi di quei giocatori che non rientrano nei piani di tecnico e società. Con le cessioni, almeno quattro per cosi dire ‘urgenti’, il club presieduto da Andrea Agnelli punta anche a rimpilzare le casse in ottica riduzione del monte ingaggi e, chissà, di un altro grande colpo al di là del nuovo bomber.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa e non solo: super incasso da quattro cessioni

Dicevamo di almeno quattro cessioni per la Juventus: partendo dalla difesa, i nomi sono quelli di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Per il primo si è tornati a parlare di Milan, pur continuando a registrare interessi da Premier, Liga e Russia. L’obiettivo di Paratici è piazzarlo sui 20 milioni di euro, non una cifra così assurda per un calciatore ancora giovane. Per il secondo è ufficialmente sfumata la pista che conduceva al Villarreal, occhio allora al Valencia al quale piace anche il sopracitato Rugani e a ‘soluzioni’ italiane come per esempio la Roma. Prezzo d’uscita: 12 milioni di euro. Passando al centrocampo, il nome forte messo sul calciomercato è quello di Ramsey. Il gallese non sembra far impazzire Pirlo, il quale non a caso ha dato l’ok alla sua partenza. L’ex Arsenal vanta diversi estimatori nel massimo campionato inglese, il CFO juventino proverà a collocarlo per 27 milioni di euro. Infine, tra le ‘urgenze’, c’è Douglas Costa.

Le pretendenti all’esterno brasiliano non mancano, si segnalano in particolare Atletico Madrid e Manchester United. La Juve cercherà di fare il colpo cedendolo per 31 milioni di euro. Dalla vendita di questi quattro calciatori, anzi esuberi, la dirigenza bianconera potrebbe (teoricamente) realizzare un maxi incasso di 80 milioni di euro, risparmio ingaggi escluso. Mica poco…

