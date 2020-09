Arsenal, deciso il futuro di Aubameyang | L’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Arsenal, deciso il futuro di Aubameyang: l’attaccante gabonese ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2023

Decisivo nel Community Shield e all’esordio stagionale contro il Fulham. Aubameyang si conferma essenziale per l’Arsenal, nonostante le tanti voci di calciomercato lo volevano giù di corda e pronto a lasciare i Gunners. E invece, l’attaccante gabonese è stato addirittura pronto a rinnovare il proprio contratto con i londinesi.Come annunciato ufficialmente dall’Arsenal, Aubameyang ha deciso di legarsi al club fino al 2023. Un bel sospiro di sollievo per Arteta, dunque, dato che il contratto dell’ex Borussia Dortmund era in scadenza per la prossima estate. Ed il pressing del Barcellona sarebbe stato difficile da rimandare al mittente. Il rapporto tra Aubameyang e i Gunners appare finalmente ricucito.

