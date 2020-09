Luis Suarez è il vero obiettivo di mercato della Juventus. Il club bianconero ci starebbe provando in tutti i modi: ecco la novità dalla Spagna

Un’idea clamorosa di mercato quella di Luis Suarez alla Juventus. Il club bianconero starebbe provando in tutti i modi per arrivare all’attaccante uruguaiano, che potrebbe anche dire addio al Barcellona. La situazione, però, non è semplice come sembra.

Calciomercato Juventus, Suarez può restare!

Come svelato durante il programma spagnolo “Chiringuito” lo stesso neo-allenatore dei blaugrana, Koeman, potrebbe pensare alla permanenza del centravanti sudamericano dopo quella del suo amico e compagno di squadra, Lionel Messi.

Un clamoroso retroscena che potrebbe rappresentare una beffa autentica per la Juventus, che starebbe cercando un vero e proprio goleador da affidare al neo-tecnico bianconero Andrea Pirlo.

Le prossime ore saranno così decisive per capire con certezza il futuro di Luis Suarez, in bilico tra il Barcellona ed un’altra destinazione.

