Calciomercato Juventus, svolta Suarez | Conferme da Barcellona!

Il primo candidato a raggiungere la Juventus nelle prossime settimane rimane Luis Suarez: da Barcellona arrivano conferme per Pirlo

La telenovela legata al prossimo centravanti della Juventus potrebbe essere ai titoli di coda. Le speranze dei bianconeri di arrivare a Luis Suarez sembrano crescere di giorno in giorno ed in ora in ora. L’uruguaiano ed il Barcellona devono ancora risolvere tutte le questioni legate alla risoluzione del contratto, mentre per il passaporto da comunitario la strada sembra essere in discesa. Dalla Spagna, nel frattempo arrivano delle conferme sulla fattibilità dell’operazione e sull’approdo del ‘Pistolero’ a Torino.

Calciomercato Juventus, conferma da Barcellona: “Suarez sarà bianconero”

Intervenuto ai microfoni di ‘Juventibus’, Ignasi Oliva ha parlato dello stato della trattativa che coinvolge Juventus, Barcellona e Suarez. “Può andare per le lunghe, ma credo che Suarez giocherà alla Juventus”, ha sentenziato il giornalista catalano. Poi, invece, ha aggiunto i dettagli relativi alle difficoltà dell’operazione: “Stanno trattando la rescissione di contratto. Suarez vuole essere trattato come Iniesta e Xavi, con lo stipendio dell’anno mancante. Se non glielo pagano è disposto a rimanere. Il Barcellona gli ha detto “va bene, ma andrai in tribuna”. Senza l’addio di Suarez non può fare offerta per Depay o Lautaro Martinez. Ad oggi nessuno arretra di un centimetro. Il problema non è il passaporto ma la risoluzione. La cosa del passaporto si può risolvere facilmente”.

Non ci sono solamente le difficoltà per trovare l’accordo con il Barcellona, ma Ignasi Oliva solleva anche dei dubbi riguardo alla tenuta fisica di Suarez. “Ci sono seri dubbi sull’integrità fisica di Suarez. Lo abbiamo visto, si è operato due volte al ginocchio. Non è un centravanti affidabile che può giocare 55 partite all’anno. Non puoi dargli questo ingaggio qui. Le sue doti tecniche non sono in discussione, né Lautaro,. né Depay possono assicurare il suo apporto. Poi c’è il rapporto con Messi. Non capisco come la Juve possa mandare via un centravanti di 33 anni come Higuain per prendere un altro della stessa età come Suarez”. In ogni caso, il giornalista aggiunge: “All’80% Surarez sarà della Juventus. E’ la migliore opzione per lui, l’Ajax non può nemmeno avvicinarsi agli stipendi di Suarez, la Juve si”.

La soluzione dei problemi fra i catalani ed il centravanti potrebbe essere l’indennizzo: “Potrebbe essere una soluzione, perché il Barcellona voleva fare questo per dare poi i soldi dell’indennizzo a Suarez, ma 5 milioni non basterebbero perché Suarez guadagna il triplo”.

RM

