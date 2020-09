Da tempo nel mirino dei bianconeri, la Juventus rischia di dover dire addio a Milik. Sul polacco continua il pressing della Roma, oltre alla Premier League.

Settimana decisiva per conoscere il nuovo attaccante della Juventus. In attesa di risolvere le pratiche burocratiche legate alla cittadinanza di Luis Suarez, i bianconeri continuano a monitorare altre opzioni per il reparto offensivo.

Tra i vari nomi in lista, la Juventus rischia però di dover salutare definitivamente uno dei principali obiettivi per l’attacco: Arkadiusz Milik.

Calciomercato Juventus, Milik vicino alla Roma. Sul polacco aumenta inoltre l’interesse in Premier

Ai ferri corti con il Napoli, Arkadiusz Milik vuole lasciare i partenopei in questa finestra di mercato. Accostato con insistenza alla Juve, il futuro del polacco potrebbe essere nella capitale.

Come rivelato da Calciomercato.it, Milik è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo l’esclusione di Cengiz Under dall’affare, la trattativa è andata avanti e i termini della stessa comprendono un pagamento cash intorno ai 25 milioni di euro (dei quali circa 8 di bonus), oltre al possibile inserimento di un giovane della Primavera giallorossa.

Con l’abbassamento delle pretese economiche per il bomber polacco, altri club hanno dimostrato un forte interesse per Milik. In particolare, dalla Premier League si sono fatte avanti Newcastle e Tottenham. Mentre i Magpies puntano a trovare un partner d’attacco per il neo acquisto Wilson, la squadra di José Mourinho è alla ricerca di un vice Kane. Lo ‘Special One’ avrebbe comunicato al Presidente degli Spurs, Levy, di aver individuato nel profilo di Milik il colpo ideale per l’attacco dei londinesi.

