Dalla Premier League fanno saltare il banco: arriva un’offerta da quasi 100 milioni di euro per Gimenez dell’Atletico Madrid. Un’offerta che condizionerebbe il mercato di Juventus e Napoli.

Il Manchester City è alla costante ricerca di un difensore centrale. Nel mirino da tempo c’è Kalidou Koulibaly, per il quale non è stato ancora trovato l’accordo con il Napoli. I Citizens, dunque, avrebbero virato su José Gimenez dell’Atletico Madrid, accostato anche alla Juventus.

Juventus, offerta del City per Gimenez

Secondo quanto riferito da ‘AS.com‘, il Manchester City avrebbe fatto saltare il banco offrendo 89 milioni di euro per José Gimenez più 5 milioni di bonus. Un’offerta da capogiro per il difensore uruguagio nel mirino anche della Juventus. Una proposta che farà senz’altro riflettere Miguel Angel Gil Marin, che con questi soldi riparerebbe alle perdite dovute alla crisi post-coronavirus. Discorso diverso per il club bianconero, che sul piatto aveva messo varie contropartite tecniche come Douglas Costa e Bernardeschi.

Simeone vorrebbe trattenere Gimenez e proverà a convincerlo a rifiutare la proposta dei Citizens. Un affare che metterebbe la parola fine alla trattativa per Koulibaly.

