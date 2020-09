La Juventus potrebbe tornare a dialogare con Simeone per intavolare una nuova operazione: scambio alla pari con l’Atletico Madrid

Il mercato si sta rivelando più complicato del previsto per la Juventus che, come molti altri club, sta avendo difficoltà a vendere i giocatori in esubero. L’immobilismo che attanaglia il mercato europeo, potrebbe portare i bianconeri a dover trovare delle soluzioni creative. Proprio in questo senso, la Juventus potrebbe aprire i negoziati con Simeone e tentare di mettere in piedi un’operazione con l’Atletico Madrid: scambio alla pari con gli spagnoli, i dettagli.

La Juventus potrebbe cercare di mettere in piedi uno scambio alla pari con l’Atletico Madrid. Gli spagnoli sono alla ricerca di rinforzi in difesa, in particolare sugli esterni, ed i bianconeri potrebbero offrire Mattia De Sciglio. In cambio dell’esterno azzurro, il club piemontese avrebbe messo nel mirino Hector Herrera. Il centrocampista messicano classe ’90 aggiungerebbe muscoli e quantità alla mediana di Andrea Pirlo: entrambe le squadre valuterebbero i due giocatori intorno ai 12 milioni di euro.

Al momento questa sarebbe solamente un’idea per i bianconeri, ma potrebbe tramutarsi in un affare last-minute per entrambe le società. Un’operazione che potrebbe decollare negli ultimi giorni del mercato e che consegnerebbe a Simeone un esterno difensivo ed a Pirlo un centrocampista. L’indole da pressatore di Herrera, infatti, potrebbe piacere molto al tecnico bresciano ed essere un’ottima risorsa per la Juventus 2020/21. In più, riuscire a cedere De Sciglio sarebbe un ulteriore successo per gli uomini di mercato bianconeri.

