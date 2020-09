La Juventus intende regalare altri colpi importanti al neo-tecnico Andrea Pirlo. Il club bianconero potrebbe preparare l’assalto in Premier League

Saranno settimane davvero incandescenti in casa Juventus. Il club bianconero potrebbe pensare a nuove idee di mercato per arrivare ad innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, sprint per Adama Traore

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” la Juventus avrebbe messo nel mirino l’esterno offensivo spagnolo Adama Traore. L’ex Barcellona si è messo in gran luce con il Wolverhampton ed ora la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Forza e potenza allo stato puro: lo spagnolo, che ha conquistato da poco anche la convocazione con le Furie Rosse, è pronto a stupire tutti anche in Serie A.

Il club bianconero potrebbe chiedere di abbassare le pretese con i Wolves pronti prima a chiudere il colpo dal Porto di Jesus Corona. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare così un nuovo innesto in attacco per la Juventus targata Andrea Pirlo, reduce dall’ottimo allenamento contro il Novara ad una settimana dall’inizio della stagione.

La Juventus continuerà a lavorare senza sosta in ottica futura per arrivare a giocatori funzionali al tipo di gioco del nuovo allenatore bianconero.

