Calciomercato Inter, svolta Lautaro Martinez | C’è il Real Madrid

Potrebbero esserci delle novità a sorpresa in casa Inter. In arrivo la svolta per Lautaro Martinez che sblocca il mercato in entrata

Sono giornate calde per l’Inter, che lavora sul futuro e cerca di portare delle novità importanti per rinforzare la rosa e diventare ancor più competitivi. In queste settimane si sta tornando a parlare con insistenza del futuro di Lautaro Martinez, che potrebbe partire per finanziare nuovi colpi in entrata.

L’argentino è stato seguito per diversi mesi dal Barcellona ma la pista si sarebbe raffreddata nell’ultimo periodo. Lo sgarbo ai Blaugrana però potrebbe arrivare proprio dagli storici rivali del Real Madrid, che sarebbero in trattativa per provare a strappare il ‘Toro’ e avrebbero già incontrati gli agenti del calciatore.

Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: il calciatore raggiunge l’accordo con il Real Madrid

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’Inter sarebbe disposta a cedere il suo attaccante in cambio di cifre importanti per finanziare il colpo Kante (50-60 milioni) e recuperare i soldi spesi per Hakimi prima della crisi finanziaria causata dal coronavirus. Lautaro dunque potrebbe partire per circa 100 milioni di euro.

Nella trattativa potrebbe finire anche Jovic attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto per ridurre il prezzo. Il Real Madrid avrebbe già raggiunto l’accordo con l’attaccante argentino per un ingaggio di 8 milioni di euro. Meno dei 10 richiesti ma sicuramente di più dei 5 proposti dall’Inter per il rinnovo. Il tutto sarebbe stato fatto di nascosto per non far infuriare il Barcellona e consentire il ritorno di Vidal in Serie A, operazione ormai in chiusura.

Con questa mossa la società nerazzurra punterebbe inoltre a Edin Dzeko per completare il reparto offensivo, soprattutto in caso di addio di Ivan Perisic.

