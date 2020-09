Marcelo torna d’attualità in casa Juventus. Il club bianconero potrebbe proporre uno scambio con Ramsey per il brasiliano, nei radar anche dell’Inter

Sono tornate di moda le voci su un possibile sbarco in Italia di Marcelo, fronte Juventus. Il terzino brasiliano non ha più il posto assicurato a sinistra nello scacchiere di Zidane e avrebbe aperto ad un addio al Real Madrid per iniziare una nuova avventura calcistica per la fase finale della carriera. Non è un mistero il desiderio di Marcelo di ricongiungersi con l’amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, che stando alla stampa spagnola ha cercato a più riprese in questi anni di convincere la Juve a portarlo a Torino.

Juventus, torna di moda Marcelo: Ramsey al Real Madrid

Marcelo negli ultimi tempi farebbe gola anche all’Inter che cerca un esterno di spessore sulla fascia mancina dopo l’arrivo dalla parte opposta di Hakimi, prelevato proprio dal Real Madrid per una somma intorno ai 40 milioni di euro più bonus. Sia i nerazzurri che i campioni d’Italia hanno solidi rapporti con Florentino Perez e la ‘Casa Blanca’, soprattutto la Juventus che potrebbe tentare di intavolare una trattativa per cercare di portare Marcelo alla corte di Pirlo indipendentemente dal futuro del connazionale Alex Sandro. In uscita dalla Continassa c’è sempre Aaron Ramsey, che nella sua prima stagione in bianconero non è riuscito ad incidere e ha deluso le attese. L’ex Arsenal è sbarcato in Italia a parametro zero e potrebbe fruttare una corposa plusvalenza alla ‘Vecchia Signora’. La Juve proporrebbe al Real uno scambio alla pari con Marcelo, valutando circa 25 milioni di euro il cartellino di Ramsey.

L’affare per il laterale verdeoro si preannuncia però complicato per via dell’ingaggio: l’oneroso stipendio del classe ’88 è un ostacolo non di poco conto per le casse bianconere, considerano anche il buco da quasi 72 milioni di euro registrato nell’ultimo bilancio.

G.M.