Calciomercato Juventus, tifosi spiazzati | Operazione “impossibile”

L’operazione può saltare: la dichiarazione di Paratici ha spiazzato i tifosi e il calciomercato della Juventus rischia di subire un duro colpo.

L’attesa per l’arrivo di Luis Suarez alla Juventus è alta, ma nonostante le voci insistenti sull’esame di italiano che dovrà sostenere l’attaccante del Barcellona per poter poi ottenere il passaporto comunitario, Fabio Paratici ha messo in apprensione tutti i tifosi bianconeri. Il direttore sportivo della Juventus, infatti, avrebbe confessato alla stampa che l’affare sarebbe quasi irrealizzabile, se non “impossibile”.

Calciomercato Juventus, Suarez all’improvviso diventa “impossibile”

Intanto per Pavel Nedved continua a ritenere Suarez come la prima scelta e stando a quanto riportato anche da El Mundo Deportivo avrebbe telefonato all’attaccante del Barcellona rassicurandolo che in società lo stanno aspettando. Paratici nel frattempo valuta ancora le soluzioni Dzeko e Milik, o addirittura Giroud, sul quale però c’è da registrare l’interesse anche di altre società e non sembra intenzionato a lasciare il Chelsea.

Il mancato colpo Suarez andrebbe, però, a generare un malcontento tra i tifosi che la Juventus al momento non si può permettere, soprattutto dopo la scorsa stagione, culminata con una vittoria dello Scudetto non del tutto facile e l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione.

Da tenere presente anche la volontà di Federico Cherubini, che punterebbe tutto su Giroud come innesto per l’attacco. Intanto Pirlo attende gli sviluppi e di poter conoscere chi sarà l’attaccante per la stagione oramai pronta a partire.

