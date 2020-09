Dopo un lungo tira e molla, in casa Juventus ci pensa Andrea Pirlo a prendere la decisione finale: arriva il no dell’allenatore bianconero

La Juventus continua a cercare un centravanti per la prossima stagione, che si aprirà tra solo una settimana. Nella lista dei bianconeri sarebbero molti i nomi sondati, ma su di uno Andrea Pirlo avrebbe preso una decisione definitiva. Arriva il no ad un obiettivo, con virata decisiva su un altro.

Calciomercato Juventus, Pirlo allontana Suarez: no all’uruguaiano e virata su Dzeko

Il calciomercato vive anche di clamorosi colpi di scena, come quello che starebbe per succedere alla Juventus. Nella ricerca di un bomber per la prossima stagione, quello ormai più vicino sembrerebbe essere Luis Suarez, ma nelle ultime ore sarebbe cambiato molto. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, Andrea Pirlo avrebbe deciso di bloccare l’arrivo dell’attaccante del Barcellona, visti i problemi per il passaporto e la libera uscita, puntando tutto su un altro obiettivo.

Questo obiettivo sarebbe Edin Dzeko, attaccante della Roma che sembrerebbe gradire il passaggio in bianconero. Sin dal primo momento Pirlo avrebbe chiesto il bomber dei giallorossi e viste le complicazioni con il nove catalano, ora si sarebbe deciso di puntare tutto sul bosniaco. Un clamoroso colpo di scena che cambia le carte in tavola e secondo il sito spagnolo, avvicinerebbe Suarez all’Atletico Madrid.

