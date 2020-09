Calciomercato Juventus, ‘guerra’ per Suarez | La paura del Barcellona

La Juventus segue costantemente la situazione di Suarez ma la società sembrerebbe spazientita: affare sempre più a rischio

Continua a infittirsi il mistero riguardo il futuro di Luis Suarez, che non è stato convocato ieri dal Barcellona per l’amichevole con il Tarragona e la Juventus non smette di monitorare la sua situazione. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, però, la pista bianconera sembrerebbe comunque la più difficile.

I problemi burocratici legati alla mancanza del passaporto comunitario sembrerebbero allontanare l’uruguaiano e per il portale iberico la Juventus sarebbe ormai impaziente a causa della troppa attesa, è più probabile dunque che alla fine restino solo due opzioni: il possibile passaggio al’Atletico Madrid o la permanenza al Barcellona. Il calciatore vorrebbe restare in Blaugrana ma la società non sarebbe d’accordo e per questo la situazione potrebbe essere tutt’altro che semplice da risolvere.

La Juventus intanto avrebbe già un accordo per il contratto da circa 10 milioni di euro all’anno ma la settimana prossima probabilmente sarà decisiva per capire se è possibile vedere il suo approdo in Serie A.

