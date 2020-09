Calciomercato Juventus, tutto Suarez | O resta o va via gratis!

Luis Suarez sarebbe il primo nome della lista della Juventus: l’attaccante uruguaiano ha posto le sue condizioni al Barcellona

La Juventus farà di tutto per arrivare subito a Luis Suarez, ma la situazione non è così facile come sembra. L’attaccante uruguaiano non è stato convocato per l’ultima amichevole del Barcellona, ma potrebbe anche pensare di restare con un piano ben preciso in vista della prossima stagione. Uno scenario davvero incredibile con il club blaugrana ormai pronto a tutto

Calciomercato Juventus, le condizioni per il suo futuro

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” Luis Suarez sta tirando la corda con il Barcellona e questo scenario sta infastidendo il club spagnolo. Due sono le possibilità: o l’attaccante resterà ancora in maglia bluagrana o forzerà l’addio a parametro zero in vista della prossima stagione.

