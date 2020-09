Calciomercato Juventus, effetto domino Ronaldo | Bomba Messi e Mbappe

Clamorosa bomba lanciata dalla Spagna riguardo la Juventus. Cristiano Ronaldo potrebbe scatenare un effetto domino: Messi e Mbappe coinvolti

Dopo la telenovela riguardante Lionel Messi, arriva una nuova bomba di calciomercato che questa volta coinvolge Kylian Mbappe. Secondo il giornale The Times, il francese avrebbe ormai deciso di lasciare il Paris Saint-Germain nella prossima stagione per iniziare una nuova avventura, concludendo in anticipo il contratto in scadenza nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta al Lione | Beffato il Barcellona!

Per la testata giornalistica Diario Gol anche la Juventus starebbe preparando un attacco per portare a Torino il fuoriclasse francese, ma la concorrenza non manca e la lotta potrebbe essere con squadre come Real Madrid, Manchester City e Manchester United. Se dovesse arrivare il francese, allora potrebbe crearsi un effetto domino clamoroso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il talento costa troppo | Assalto United

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: si pensa a Mbappe. Idea Messi se va via Ronaldo

Dal portale iberico fanno sapere che con l’eventuale acquisto di Mbappe potrebbe portare all’addio di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2021, anche lui potrebbe anticipare i saluti di un anno e finire al Manchester United. Ma non finisce qui perché c’è un’altra occasione per i bianconeri: l’assenza del portoghese potrebbe essere colmata da un top player mondiale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tentativo clamoroso | Scambio per Pogba!

Diario Gol infatti parla di un possibile interesse per Lionel Messi, che con ogni probabilità si libererà a zero dal Barcellona nel mese di giugno e da gennaio le società potranno iniziare a trattare per acquistarlo. L’argentino potrebbe accettare di giungere a Torino anche per ritrovare il suo amico Luis Suarez, che in questi giorni viene accostato insistentemente alla Juventus.

L’affare potrebbe verificarsi solo nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse decidere di lasciare Torino in anticipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, beffa di Mendes | Scambio clamoroso

Calciomercato, sfida Juventus-Inter | Il top player ha scelto!