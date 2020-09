Calciomercato Juventus, scatto Real | Pronti 50 milioni!

La Juventus continua a cercare un ultimo giocatore per completare la mediana di Pirlo: pericolo del Real sull’obiettivo, richiesta diretta di Zidane

L’inizio della stagione si avvicina sempre di più e la Juventus continua, incessantemente, a lavorare sul mercato. La rosa a disposizione di Andrea Pirlo non è ancora completa, all’appello mancano un centravanti di peso ed un centrocampista. Fra gli obiettivi principali dei bianconeri in avanti ci sono Dzeko e Suarez, mentre per la mediana potrebbe esserci un problema. Anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul giocatore preferito dalla Juventus: richiesta specifica di Zinedine Zidane.

Fra i giocatori maggiormente graditi alla Juventus per il centrocampo c’è Houssem Aouar: il francese classe ’98 che ha contribuito all’eliminazione dei bianconeri in Champions League con l’Olympique Lione. Come rivelato da ‘DonDiario’, però, anche il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il giocatore transalpino. Zinedine Zidane sarebbe rimasto estremamente colpito dalle prestazioni di Aouar in Champions League e lo avrebbe messo al primo posto della lista per il centrocampo ‘blanco’.

Ai bianconeri potrebbe rimanere pochissimo tempo a disposizione per mettere le mani su Aouar. Il Real Madrid, infatti, prima dovrebbe riuscire a vendere un po’ di esuberi, poi sarebbe pronto a dare l’assalto al francese. La valutazione del Lione per il proprio gioiellino è di circa 50 milioni di euro ed il club iberico sarebbe convinto a soddisfare le richieste di Aulas. Il rischio per la Juventus è quello di veder sfumare un grande obiettivo, a causa delle difficoltà a piazzare i propri esuberi, che bloccano il mercato in entrata.

Pericolo Real Madrid per la Juventus: Zidane avrebbe dato la priorità assoluta all’arrivo di Houssem Aouar.

