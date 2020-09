Nuovo capitolo nella saga Alaba-Bayern Monaco sul rinnovo del difensore austriaco. Il presidente dei bavaresi, Hoeness, si scaglia contro l’agente del giocatore.

Nell’estate delle grandi sorprese di calciomercato, un’altra “telenovela” sta creando scompiglio tra le grandi d’Europa. David Alaba, difensore del Bayern Monaco e della nazionale Austriaca, ha chiesto un rinnovo monstre ai bavaresi per rimanere nella squadra di Hans Flick.

Sul classe ’92 è stato registrato l’interesse di molti top club europei, anche in Italia. La Juventus di Andrea Pirlo e l’Inter di Antonio Conte stanno sondando il terreno per imbastire eventuali trattative con il club tedesco per Alaba.

Calciomercato Juventus, Hoeness contro l’agente di Alaba: “È un piranha”

In scadenza di contratto nel 2021, Alaba ha fatto sapere al Bayern Monaco di non accettare un rinnovo sotto i 10 milioni di euro annui.

La richiesta del giocatore austriaco ha spezzato il club Campione d’Europa, con la dirigenza bavarese stizzita dalla pretese del difensore ex Hoffenheim. In particolare, il presidente del Bayern, Uli Hoeness, ha esposto tutta la sua rabbia per la situazione creatasi.

Ai microfoni della testata tedesca ‘Sport1’, si è infatti scagliato contro il suo agente, Pini Zahavi. “Alaba ha un avido piranha come consigliere – ha spiegato – E’ un ragazzo splendido, Flick vuole trattenerlo a tutti i costi. E anche il padre mi piace molto, ma si lascia influenzare. Spero che capiscano che un contratto di quattro o cinque anni con il Bayern è il massimo per loro e si adeguino al nostro monte salariale. E’ tutta una questione di soldi, al momento non è possibile sapere cosa chiede Zahavi per se stesso nella proposta di rinnovo a doppia cifra. Capisco che Salihamidzic una volta sia esploso durante una conversazione”.

Sul giocatore, Juventus e Barcellona appaiono in vantaggio, con l’Inter defilata per via del recente acquisto di Kolarov dalla Roma.

