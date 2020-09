Calciomercato Milan, dietrofront dalla Spagna | No alla cessione!

Il top club spagnolo toglie dal mercato il big, accostato con insistenza al Milan nelle scorse settimane: i dettagli

In attesa di tornare in campo, con la Serie A che ripartirà tra meno di una settimana, non arrivano buone notizie per uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. La società rossonera dovrà infatti rinunciare ad uno dei profili maggiormente attenzionati negli ultimi mesi: dalla Spagna sono certi, adesso è incedibile.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, nel mirino l’ex Milan | Lo conferma l’agente

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rifiutati 35 milioni | Milan ancora in corsa



Calciomercato, da Madrid sono certi: resta al Real!

Ci aveva provato con insistenza il Milan prima del rinnovo di Ibrahimovic, ma senza riuscire a chiudere l’affare. Adesso il futuro di Luka Jovic sembrerebbe sempre più tinto di ‘blanco’. L’attaccante serbo, arrivato dall’Eintracht Francoforte nell’estate 2019 per 60 milioni di euro, resterà al Real Madrid.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Jovic, dopo la prima stagione deludente con le ‘Merengues’ ha tutta l’intenzione di riscattarsi con la maglia del Real Madrid. A riportarlo in prima pagina è il quotidiano ‘Marca‘, vicinissimo alle vicende di casa Real.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Milan per lui | Il portiere va al Monaco!

Il club di Perez vuole dunque tentare di recuperare un talento apparentemente ‘appannato’, il cui stipendio annuale ammonta a 5 milioni netti (fino al 30 giugno 2025) da un’annata storta, la prima nel calcio spagnolo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, UFFICIALE | Ecco il vice Donnarumma

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, affare possibile ‘grazie’ a Giampaolo | Le ultime