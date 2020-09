Entra nel vivo il mercato dell’Inter. In uscita, ore decisive per il clamoroso scambio con i Campioni di Spagna del Real Madrid.

Entra nel vivo il mercato dell’Inter. Dopo l’arrivo di Kolarov e l’imminente annuncio di Vidal, il club nerazzurro resta molto attivo anche sul fronte uscite.

A sorpresa, tra i nomi più gettonati per lasciare Milano, l’acquisto più importante nella scorsa sessione di mercato per l’Inter, Christian Eriksen. Come rivelato in esclusiva da CalciomercatoWeb – Calciomercato Inter, Eriksen in uscita | Scambio ‘galactico’ – il nazionale danese potrebbe salutare i nerazzurri dopo soli 8 mesi per finire in un clamoroso intreccio di mercato.

Calciomercato Inter, vicino lo scambio Eriksen-Reguilon. Il Real Madrid apre all’operazione

Mai entrato nei dettami tattici di Antonio Conte, il destino di Eriksen appare sempre più lontano da Appiano Gentile. Sul centrocampista danese sono giunte diverse offerte, ma l’Inter sembra definitivamente intenzionata ad utilizzare l’ex Tottenham come pedina di scambio.

Sembra entrare nel vivo il clamoroso scambio Eriksen-Reguilon con il Real Madrid. Dopo un primo tentennamento, i Campioni di Spagna hanno aperto alla proposta nerazzurra, forti del desiderio di Zidane di allenare il fantasista danese.

Reguilón, dopo una grande stagione in prestito al Siviglia, non è destinato ad ottenere una maglia da titolare con i Blancos, chiuso da Mendy e Marcelo. Tale prospettiva porterebbe il difensore spagnolo ad accettare la destinazione nerazzurra, con la trattativa destinata a concludersi nelle prossime 24-36 ore. Da capire l’eventuale conguaglio a favore dell’Inter, Antonio Conte è pronto ad accogliere un altro super colpo per la sua squadra.

