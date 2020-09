Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Scende in campo Mendes

La situazione di Lautaro Martinez preoccupa l’Inter: avvistati gli agenti a Barcellona. Gli spagnoli preparano l’assalto con una contropartita

Il calciomercato dell’Inter prosegue senza sosta e la società cerca nuovi rinforzi per migliorare il proprio rendimento. L’annata chiusa senza titoli non ha comunque cancellato la grossa crescita dei nerazzurri ottenuta dall’arrivo di Antonio Conte, che ora crede nel progetto e punta a fare ancora meglio nella nuova stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta al Lione | Beffato il Barcellona!

La società sta costruendo la rosa adatta al proprio tecnico e sta acquistando giocatori che si adattano in maniera più semplice al suo stile di gioco. Nel frattempo però bisogna tenere d’occhio anche le possibili trattative in arrivo dal resto d’Europa per provare a trattenere i big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il talento costa troppo | Assalto United

Calciomercato Inter, agenti di Lautaro Martinez avvistati a Barcellona: la società non l’ha presa bene

Il nome più caldo e seguito dalle big è sicuramente quello di Lautaro Martinez, che è stato pressato dal Barcellona da febbraio ad oggi con una breve interruzione delle trattative durante la ripresa dei campionati. Ora però sembrerebbe esserci un nuovo assalto dietro l’angolo nonostante le smentite.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tentativo clamoroso | Scambio per Pogba!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli agenti dell’attaccante argentino sarebbero stati avvistati a Barcellona e la società nerazzurra non avrebbe preso bene questa situazione. Il club catalano, inoltre, avrebbe incaricato Jorge Mendes di fare cassa con alcune cessioni per preparare nuovi colpi in entrata. Possibile che nei prosismi giorni ci sia anche un incontro a Milano tra l’entourage di Lautaro e il ds Ausilio, ma le trattative per il rinnovo potrebbero partire solo a fine mercato.

Per quanto riguarda il Barcellona, si prepara l’offerta e non sono da escludere contropartite tecniche per strappare il ‘Toro’: nell’affare potrebbe essere inserito Junior Firpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, beffa di Mendes | Scambio clamoroso

Calciomercato, sfida Juventus-Inter | Il top player ha scelto!