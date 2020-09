Calciomercato Inter, colpo dal Santos | C’è l’ok del presidente

Possibile colpo in prospettiva davvero geniale da parte dell’Inter, che continua a pescare talentuosi giocatori sudamericani: arriva l’autorizzazione!

L’Inter pensa anche al futuro. Colpi in vista dei prossimi anni per anticipare le altre big d’Europa, sarebbe proprio questo l’obiettivo della società nerazzurra come svelato dal portale “Gazeta Esportiva“. Ci sarebbe un documento ufficiale con il presidente del Santos, Jose Carlos Peres, che avrebbe concesso all’agente spagnolo Marcos Vázques Dias di trattare il giovane talento brasiliano Kaio Jorge con l’Inter.

Calciomercato Inter, colpo Kaio Jorge: c’è l’autorizzazione!

L’autorizzazione sarebbe stata firmata il 27 agosto per essere valida così fino al 20 settembre: l’Inter proverà così anzitempo un colpo davvero importante. Questo documento non sarebbe stato gradito dallo staff del giocatore, che ha un contratto con il Santos fino a dicembre del 2021.

Il talentuoso giocatore sudamericano sarebbe finito nei mesi scorsi anche nel mirino della Juventus, ma ora il club nerazzurro potrebbe avere la meglio con un’operazione davvero importante sulla falsariga di quella di Lautaro Martinez.

Un colpo in prospettiva davvero interessante per la società capitanata da Zhang: l’Inter continua a pescare in Sudamerica.

