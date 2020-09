Calciomercato, la Juventus scarica Douglas Costa ma Pirlo rischia

Ancora tutto da decifrare il destino di Douglas Costa, dopo la deludente annata in bianconero: il piano della Juventus

La Juventus di Andrea Pirlo prende forma, con il calciomercato estivo che sta portando cambiamenti importanti. Se in attacco ad aver salutato è Higuain, con l’ufficialità della rescissione consensuale che arriverà nelle prossime ore, resta da sciogliere il nodo legato a Douglas Costa. L’esterno brasiliano è sul mercato: ecco i possibili sviluppi tra permanenza e addio.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, assalto a Marcelo | Lo scambio per anticipare l’Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerta al Lione | Beffato il Barcellona!

Calciomercato, futuro Douglas Costa: la decisione della Juventus

Un’annata disastrosa che lo ha visto per lungo, troppo, tempo in infermeria. Douglas Costa è sempre più sulla porta d’uscita, con la Juventus che ha ormai deciso di fare cassa e ‘scaricare’ l’ex Bayern Monaco. Un situazione che vede secondo ‘Goal.com’, il Manchester United ed alcune offerte dagli Emirati Arabi come probabili piste per il futuro del 30enne brasiliano. Valutazioni in corso, il classe 1990 è valutato intorno ai 40 milioni e percepisce ben 6 milioni netti all’anno.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Uno stipendio che la Juventus, fino al 30 giugno 2022, vorrebbe risparmiare. Ecco però che il giocatore, anche per mancanze di offerte concrete, potrebbe spingere per rimanere tentando il rilancio alla corte di Pirlo. Alcuni intermediari legati alla Premier League avrebbero proposto il cartellino del talento verdeoro ma senza riscuotere particolari, e soprattutto concreti, gradimenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il talento costa troppo | Assalto United

Situazioni in divenire, un bivio delicato per la Juventus che potrebbe, in caso di mancanza di offerte congrue, vedersi ‘costretta’ a dare un’altra chance a Douglas: l’esterno è pronto al riscatto nonostante i dubbi sulla sua tenuta fisica.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena Dzeko | Proposto un giocatore!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa di Mendes | Scambio clamoroso