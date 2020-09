La Juventus è ad un passo da una nuova cessione: un bianconero è pronto a volare in Liga, pronta l’offerta

É tempo di calciomercato in casa Juventus, con il nome di Suarez che monopolizza l’attenzione della società torinese. Se la priorità è un attaccante che rimpiazzi Higuain, altrettanto importanti saranno le cessioni che permetteranno maggiore libertà di movimento a Paratici nelle prossime settimane. In tal senso, dalla Spagna, rilanciano il bianconero nel mirino del club di Liga: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato, addio in difesa: c’è l’offerta

Una trattativa che potrebbe vivere un’accelerata importante, in attesa di novità per quanto riguarda il sogno Suarez. La Juventus, stando a quanto riportato da ‘Elgoldigital’ sarebbe ad un passo dalla cessione di Mattia De Sciglio. Accostato anche al Barcellona, a farsi avanti adesso sarebbe il Villarreal di Emery che, perso Alberto Moreno per un brutto infortunio al ginocchio, ha messo l’ex Milan nel mirino.

Il 27enne laterale milanese sa che agli ordini di Pirlo difficilmente troverà grande spazio e in vista di Euro 2021, avrebbe intenzione di trasferirsi altrove per giocare con continuità. Il Villarreal avrebbe messo sul piatto 7,5 milioni di euro per il cartellino di De Sciglio, in scadenza nel 2022.

Da non escludere la possibiltà del prestito con diritto di riscatto, formula gradita alla società spagnola.

