Calciomercato Napoli, occhi in Premier | Sfida all’Inter

Il Napoli mette gli occhi su un talento della Premier per rinforzare le fasce: sfida all’Inter per il talento messo nel mirino

Napoli che dopo il colpo di mercato Osimhen non si vuole fermare. Nel mirino ora viene messo un calciatore della Premier League per rinforzare le fasce. Sfida all’Inter che lo osserva da diverso tempo

Calciomercato Napoli, concorrenza all’Inter: nel mirino Emerson Palmieri

In questa finestra di mercato ridotta le squadre di Serie A devono sbrigarsi per mettere a segno nuovi colpi, così si lavora senza sosta per assicurarsi nuovi innesti. Il Napoli nelle ultime ore sembrerebbe aver messo nel mirino un calciatore desiderato da molti club, tra cui l’Inter.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, anche i partenopei si sarebbero iscritti alla corsa per il terzino del Chelsea, Emerson Palmieri. Il brasiliano sembrerebbe essere in uscita dai ‘blues’, però la concorrenza sembrerebbe molto alta. In particolare il laterale sinistro ex Roma sarebbe seguito da tempo dall’Inter di Antonio Conte. Si apre dunque una sfida tutta italiana in chiave mercato per assicurarsi il calciatore che già che conosce bene la Serie A e che sarebbe in uscita dal club londinese.

