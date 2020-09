Calciomercato Milan, affare possibile ‘grazie’ a Giampaolo | Le ultime

Il Milan è alla costante ricerca di un centrocampista e avrebbe individuato il nome giusto in Tiémoué Bakayoko del Chelsea. Una trattativa che potrebbe essere favorita da Marco Giampaolo.

Il Milan ha in mente di acquistare un altro centrocampista dopo Sandro Tonali, il prescelto sembra essere Tiémoué Bakayoko. Di proprietà del Chelsea, il francese ha già giocato con la maglia rossonera. Tuttavia, ci sarebbe un problema ‘numerico’ in casa Milan, che dovrebbe prima cedere prima di acquistare. Un problema che potrebbe avere in Marco Giampaolo la soluzione giusta.

Milan, Bakayoko se Krunic raggiunge Giampaolo

Secondo il ‘Corriere della Sera‘ Rade Krunic al Torino sbloccherebbe l’affare Bakayoko per il Milan. Giampaolo ha chiesto al Torino un nuovo centrocampista e ha individuato nell’ex Empoli il profilo giusto, per avviare la ‘rivoluzione tecnica’ del Toro con il 4-3-1-2, dopo le avventure di Mazzarri e Longo.

Sembra arrivata l’apertura del Chelsea per la cessione di Bakayoko in prestito, ma con un riscatto fissato a 30 milioni di euro. La cessione di Krunic, per il quale il Milan ha ricevuto un’offerta da 8 milioni dal Friburgo, potrebbe sbloccare definitivamente la situazione. Potrebbero esserci novità dopo i preliminari di Europa League.

