Calciomercato Juventus, dalla Spagna: via libera per Morata!

Continua la caccia da parte della Juventus per portare a Torino un nuovo bomber. Dalla Spagna è in arrivo il via libera per Alvaro Morata

Dopo più di un mese dal termine della stagione, è in arrivo la seconda operazione in uscita da parte della Juventus, che dopo aver salutato Blaise Matuidi si appresta a dire addio ufficialmente anche a Gonzalo Higuain, che è sbarcato in America per trasferirsi all’Inter Miami proprio insieme al francese.

Ora la squadra bianconera è ufficialmente senza una prima punta vera e nella prima giornata contro la Sampdoria avrà il solo Cristiano Ronaldo che potrà adattarsi e agire al centro dell’attacco, visto anche l’infortunio di Paulo Dybala. Per questo potrebbero esserci un’accelerata per il nuovo bomber.

Calciomercato Juventus, via libera per Morata: l’Atletico Madrid punta Stuani

Il sogno per l’attacco della ‘Vecchia Signora’ resta Luis Suarez, ma i problemi burocratici inerenti al passaporto extracomunitario rappresentano un ostacolo importante e le tempistiche non dipendono né dal calciatore e né da Juventus e Barcellona. Per questo Fabio Paratici sta lavorando per la pista che porta a Morata.

Proprio per l’attaccante spagnolo potrebbe esserci un assist ai bianconeri da parte dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, i Colchoneros starebbero trattando per l’attaccante Cristhian Stuani del Girona. Se dovesse arrivare un nuovo attaccante, allora Alvaro Morata potrebbe davvero fare le valigie.

I bianconeri osservano la situazione e sono pronti a intervenire qualora il classe 1992 dovesse finire ufficialmente tra i calciatori in uscita.

