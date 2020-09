Calciomercato Juventus, quarto attaccante | Un clamoroso ritorno!

Il primo pensiero degli uomini di mercato della Juventus è occupato dal centravanti, ma serve anche un attaccante di riserva: clamoroso ritorno

La scaletta degli obiettivi che si sono prefissati gli uomini di mercato della Juventus è molto chiara: prima, di tutto e tutti, il centravanti richiesto da Andrea Pirlo. Poi, tutti gli altri rinforzi. Sul fronte ‘9’, rimane in prima fila Luis Suarez. L’uruguaiano deve prima liberarsi dal Barcellona e, poi, risolvere le questioni legate al passaporto. Subito dietro al ‘Pistolero’, continua ad esserci Edin Dzeko: il bosniaco è tentato dall’offerta della Juventus, ma la Roma è restia a liberarlo. Sullo sfondo, sembrano proseguire i contatti con l’entourage di Cavani e con degli intermediari per Morata. Come quarto attaccante, invece, potrebbe esserci un ritorno clamoroso.

Calciomercato Juventus, un vice-bomber per Pirlo | Llorente si propone!

La Juventus sta navigando in acque tempestose per riuscire a portare Andrea Pirlo un centravanti di grande spessore. I bianconeri sembrano intenzionati ad aspettare Suarez, che deve risolvere tutte le questioni burocratiche per conseguire il passaporto da comunitario, compreso l’esame linguistico. Nelle ultime giornate, poi, sembra acquistare maggior forza la candidatura di Alvaro Morata come alternativa al ‘Pistolero’.

Il nuovo tecnico bianconero, inoltre, vorrebbe anche un quarto giocatore per completare il reparto offensivo. In questo senso, i dirigenti piemontesi non si stanno ancora muovendo nel concreto. L’entourage di Fernando Llorente, in uscita dal Napoli, sarebbe intenzionato a proporre il ritorno dello spagnolo a Torino. Andrea Pirlo conosce bene il ‘Re Leone’, con cui ha condiviso la maglia bianconera, ma il ritorno di Llorente appare molto improbabile. Lo stesso bomber di Pamplona potrebbe chiamare direttamente Pirlo e offrirsi.

Per il quarto attaccante da mettere a disposizione di Pirlo, potrebbe esserci un ritorno clamoroso: Llorente vorrebbe proporsi alla Juventus, ma il suo ritorno non sembra stuzzicare i bianconeri.

