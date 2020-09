Calciomercato Juventus, beffa di Mendes | Scambio clamoroso

Il calciomercato in entrata della Juventus non decolla e potrebbe presto arrivare una nuova beffa dal procuratore Jorge Mendes

Poco più di tre settimane ancora di calciomercato e tante operazioni da svolgere da parte della Juventus, che non starebbe riuscendo a far decollare in maniera definitiva le varie trattative sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore però è arrivato l’addio di Higuain che si aggiunge a quello di Matuidi e può sbloccare alcuni affari.

In particolare la Juventus continua a lavorare per cercare un nuovo bomber e sogna di arrivare a Luis Suarez, anche se prima c’è da superare l’ostacolo delle problematiche burocratiche. Nel frattempo si lavora anche per dei colpi in altri reparti, ma sarebbe in arrivo una beffa nel mercato in entrata.

Calciomercato Juventus, si allontana Bellerin: Mendes lo ‘porta’ al Barcellona

I bianconeri vanno a caccia di nuovi terzini di qualità e il nome caldo sembrava essere quello di Hector Bellerin. Lo spagnolo però sembrerebbe sempre più lontano dalla ‘Vecchia Signora’ e sarebbe sempre più vicino al trasferimento in Spagna.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Arsenal e Barcellona starebbero lavorando per effettuare lo scambio tra il terzino destro classe 1995 e Nelson Semedo, assistito da Jorge Mendes. In questo caso dunque arriverebbe una beffa proprio da procuratore ai danni della Juventus, che potrebbe quindi fiondarsi su nuovi obiettivi per provare a rinforzare la fascia.

Nella stagione scorsa, Bellerin ha disputato 23 gare e ha realizzato anche un gol mentre nella nuova annata ha giocato e vinto la gara di Community Shield contro il Liverpool.

