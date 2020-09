Calciomercato Juventus, offerta al Lione | Beffato il Barcellona!

La Juventus si sarebbe mossa definitivamente trovando l’uomo in attacco, di cui era alla ricerca da settimane.

Sono tante le voci che hanno accompagnato il reparto d’attacco della Juventus, almeno negli ultimi tempi. Si è passati da Arkadiusz Milik a Edin Dzeko, fino ad arrivare a Luis Suarez, vero e proprio sogno della dirigenza bianconera e di Andrea Pirlo. Tuttavia, il giocatore d’attacco che potrebbe arrivare non è nessuno dei tre centravanti menzionati, ma è Memphis Depay. Per l’olandese il club bianconero avrebbe già fatto un’offerta al Lione.

Juventus, offerta al Lione per Depay

Stando a quanto riferito da ‘Don Balon‘, la Juventus ha già pronta l’offerta al Lione per Memphis Depay. L’olandese è, tra l’altro, anche nel mirino del Barcellona e sarebbe una beffa per i catalani lasciarselo scappare, visto che potrebbe rappresentare una delle nuove soluzioni in attacco in caso di addio di Messi e Suarez. La permanenza di quest’ultimo, con l’eventuale arrivo di Depay a Torino, potrebbe diventare una sicurezza: infatti, per il club bianconero tramonterebbe definitivamente la pista che porta al centravanti uruguagio.

Suarez quindi resterebbe al Barcellona e rispetterebbe il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2021, con Depay che andrebbe alla Juve a formare il tridente offensivo con Ronaldo e Dybala.

