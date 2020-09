Calciomercato Inter, tentativo clamoroso | Scambio per Pogba!

L’Inter continua a voler rinforzare il proprio centrocampo e punta Paul Pogba: possibile scambio con il Manchester United

Inter che continua a lavorare sul mercato, puntando a grandi nomi. I nerazzurri infatti avrebbero messo nel mirino Paul Pogba del Manchester United, monitorato da tempo dalla Juventus. Si pensa ad uno scambio con i ‘red devils’, ma l’operazione al momento sarebbe difficile.

Calciomercato Inter, Pogba nel mirino: scambio con Eriksen

Inter sempre alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione. L’obiettivo primario dei nerazzurri è sempre Arturo Vidal dal Barcellona, per cui la trattativa sembrerebbe in dirittura d’arrivo. Nel frattempo però, spunta una nuova idea per Antonio Conte, che potrebbe far infuriare la Juventus. Infatti l’Inter starebbe pensando ad effettuare un tentativo per il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba. Il francese continua ad essere nel mirino dei bianconeri, ma la società nerazzurra sembrerebbe pronta a proporre uno scambio.

Come pedina di scambio la società interista potrebbe inserire nella trattativa come pedina di scambio, Milan Skriniar. Il difensore slovacco negli ultimi tempi a perso qualche posizione nelle gerarchie di Antonio Conte e potrebbe risultare come contropartita giusta per arrivare a Pogba. A rendere difficile la trattativa però ci sarebbe l’ingaggio del calciatore. Infatti nonostante il Manchester United abbia bisogno di un difensore, lo stipendio del centrale nerazzurro potrebbe essere troppo alto. Vedremo se si troverà una soluzione e se i due club metteranno in piedi uno scambio che lascerebbe la Juventus con l’amaro in bocca.

